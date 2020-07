Messina: riconfermata nel Messina Volley anche Michela Laganà

Prende vita la formazione del Messina Volley che si appresta ad affrontare il campionato di serie B2. Dopo il capitano Gloria Scimone e il martello Stefania Criscuolo, un’altra “leonessa terribile”, Michela Laganà, 23 anni, è stata riconfermata dal club giallo rosso.

L’alzatrice è fra le protagoniste della promozione della formazione di mister Danilo Cacopardo, distribuendo il frutto del suo genio, scandito da assist di precisione chirurgica, alla cinica finalizzazione dell’attacco peloritano.

Fiore all’occhiello del team del direttore generale Mario Rizzo, Laganà è l’esempio tangibile del concetto di “Progetto Messina Volley”, essendo cresciuta nel vivaio giallo-blu fino a debuttare in prima squadra. Nel Messina Volley, oltre a tutti i campionati giovanili (durante i quali ha conquistato il titolo di Campione Provinciale Under 13 nel 2009-10), dal 2011 ad oggi ha disputato un campionato di seconda divisione, uno di prima divisione, quattro di Serie C e tre di Serie B2.

“Sono contenta della mia riconferma – dichiara la palleggiatrice – il Messina volley, squadra in cui sono nata e cresciuta e in cui continuerò a crescere, ha sempre creduto in questi progetti di crescita ed io, insieme alle altre mie compagne, siamo l’esempio lampante di questo percorso che dal minivolley ci ha portate in prima squadra. Io ed altre mie compagne avevamo già marcato il territorio della B”, ma non da protagoniste visto che eravamo le più piccole.

Ora, invece – continua Laganà – saremo protagoniste e sarà un anno diverso. L’anno scorso è stata una promozione meritata, visto che ogni partita ci ha fatto prendere consapevolezza di noi, crescere come squadra e sentire più forti. Questo ci ha permesso di vincere il campionato che purtroppo non abbiamo potuto festeggiare, ma alla fine è stato bello lo stesso. Per quanto riguarda il prossimo anno – continua la giocatrice – la situazione è ancora incerta soprattutto per via del coronavirus ed anche perché non conosciamo la maggior parte delle squadre di questo girone. Comunque sono convinta – conclude – che faremo bene e continueremo a migliorare e crescere in questo percorso secondo le direttive del nostro allenatore Danilo e grazie al supporto della società”.