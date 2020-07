Siracusa: all’orecchio di Dionisio “Arianna nel labirinto”

È tutto pronto a Siracusa all’orecchio di Dionisio per lo spettacolo “Arianna nel labirinto” di Manuel Giliberti. Appuntamento in anteprima mercoledì 29 luglio e giovedì 30 luglio a Siracusa, alle 20.30 e alle 22.00 rispettivamente. Lo spettacolo andrà poi in tournee nei teatri di pietra siciliani e a Locri, in Calabria.

L’opera è prodotta da Verso Argo con il patrocinio della regione siciliana, del parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro e con il supporto della fondazione Inda.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione all’indirizzo email carmela.lamesa@indafondazione.orga. I voucher per assistere agli spettacoli dovranno poi essere ritirati nella sede della fondazione Inda, a palazzo Greco, in corso Matteotti a Siracusa.

Lo spettacolo Arianna nel labirinto è realizzato con la consulenza di Eva Cantarella e, come spiega il regista Manuel Giliberti, “attingendo alle numerose fonti che intrecciano diverse narrazioni vuole raccontare la predestinazione alla quale nessun mortale, seppur nipote del Sole può sfuggire nella tessitura della grande tela del Mito”.

Il racconto di Arianna che, come la cugina Medea “aiuta uno straniero, da lui viene rapita e abbandonata”, si snoda attraverso i testi di Ovidio, Catullo, Apollodoro, Plutarco, Robert Graves e Karoly Kereny.

La drammaturgia è di Manuel Giliberti, i movimenti di scena di Serena Cartia, le musiche di Antonio Di Pofi, i costumi di Marcella Salvo con la collaborazione di Lidia Agricola, l’organizzazione generale e la direzione di scena sono curate da Giovanni Ragusa, i gioielli di scena sono di Laura Ingiulla.

Sul palco attori professionisti insieme ad allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico, sezione Giusto Monaco: Attilio Ierna è il narratore, Deborah Lentini nel ruolo di Arianna, Simonetta Cartia (nutrice e Medea), Rosario D’Aniello (Teseo), Elvio La Pira (Egeo e Dioniso), Giulia Valentini (prima corifea e Fedra), Claudia Bellia (corifea e nutrice).

Dopo le due serate a Siracusa, Arianna nel labirinto sarà messo in scena il 5 agosto a Eraclea Minoa, il 6 agosto a Capo Lilibeo e poi ancora tra agosto e settembre a Segesta, Hymera e Locri.