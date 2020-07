Capo d’Orlando (Me): “il male del Nord” di Pino Aprile a villa Piccolo

“Il male del Nord, perché o si fa l’Italia da Sud o si muore”, l’ultimo libro del giornalista e scrittore Pino Aprile sarà presentato a Capo d’Orlando giovedì 30 luglio a partire dalle 18.30.

Pino Aprile, in Sicilia da qualche giorno come mentore del movimento 24 agosto da lui fondato a Napoli per far conoscere le linee guida che il movimento intende intraprendere a salvaguardia del Sud e delle risorse destinate al Mezzogiorno d’Italia. Il tema è più che mai attuale, in un momento così delicato per l’economia italiana, messa a dura prova da mesi di chiusure di aziende, soprattutto del settore turistico.

A pochi giorni dal Recovery Found, in cui sembra che l’UE abbia chiesto espressamente al Governo italiano di impiegare più di 40 milioni di euro per il Sud e le sue infrastrutture e mentre si comincia a riparlare della costruzione del Ponte sullo Stretto, le idee di Pino Aprile, diventano linfa e spinta vitale per un territorio da troppo tempo, colonia di un Nord, che si era abituato a considerarlo solo un motivo di sfruttamento.

Le proposte di Aprile, sono state recepite e fatte proprie in Sicilia ed in particolare in provincia di Messina, che ha dato i natali a ben due circoli, uno nel capoluogo di provincia e l’altro a Brolo, di cui è presidente Nino Ricciardello, politico di vecchia data ed ex presidente del Consiglio. La serata, fortemente voluta proprio dall’ingegegnere Ricciardello e dal presidente della Fondazione Piccolo di Calanovella, avvocato Andrea Pruiti Ciarello, sarà un momento per dibattere anche sui temi economici e presentare eventuali proposte che saranno elaborate dal nascituro Movimento politico. Presenti all’incontro il presidente del consiglio comunale di Capo d’Orlando, Carmelo Galipò e il coordinatore regionale del movimento 24 Agosto, Franco Calderone. Chiuderà gli interventi l’autore.