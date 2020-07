Belpasso (Ct): lascia i domiciliari per minacciare un conoscente, arrestato

Ha lasciato i domiciliari per minacciare di morte un conoscente ed è stato fermato ed arrestato a Belpasso dai carabinieri della locale stazione del centro del catanese. Le manette sono scattate ai polsi del 40enne Salvatore Sambataro che dovrà rispondere del reato di evasione.

L’uomo si trovava ai domiciliari come misura alternativa al carcere per reati contro il patrimonio, ma aveva deciso di prendersi un po’ di libertà solo per minacciare di morte un suo conoscente.

Per fortuna di quest’ultimo, però, i militari sono stati avvertiti da una telefonata anonima e sono riusciti ad intervenire appena in tempo in via Vittorio Emanuele per evitare guai peggiori al malcapitato bloccando Sambataro che è stato ricondotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.