Catania: aveva assaltato l’auto di 2 turiste, arrestato

Aveva assalito l’auto di due turiste sull’asse dei servizi a Catania. I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato il 33enne Gioacchino Tudisco.

L’uomo, in particolare, il primo maggio dello scorso anno si era reso protagonista di una rapina perpetrata ai danni di due turiste venete, madre e figlie che, a bordo della propria auto sull’asse dei servizi in direzione di Siracusa, avevano erroneamente utilizzato l’uscita per Librino.

Tudisco, però, a bordo di una Fiat Bravo condotta da un complice e risultata poi essere stata noleggiata, aveva notato le due donne in evidente difficoltà quindi, immediatamente fiutato la facilità del colpo e dopo aver loro sbarrato la strada con la sua auto in viale Librino, ha aperto lo sportello della madre seduta anteriormente lato passeggero strappandole la borsa contenente 1.000 euro nonché documenti ed effetti personali.

Sintomatico della pericolosità del Tudisco è il suo arresto in flagranza di reato proprio il giorno successivo e poi il 2 maggio, ancora per una rapina compiuta con analoghe modalità. Le indagini hanno permesso l’individuazione di Tudisco, il cui volto è stato riconosciuto fotograficamente dalle vittime che in quell’occasione hanno manifestato la loro riconoscenza ai militari, assicurando anche che in futuro sarebbero ritornate a visitare la Sicilia. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Gela.