Trecastagni (Ct): picchia l’ex compagna in presenza dei nonni, arrestato

I carabinieri della stazione catanese di Trecastagni hanno arrestato u n26enne di Pedara per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’operatore del 112 era stato avvertito da una giovane di 23 anni, madre di un bimbo di 4, allarmata per le minacce da parte dell’ex compagno 26enne e dai suoi tentativi di sfondare la porta di casa.

I militari al loro arrivo sul posto hanno constatato che l’appartamento in uso alla donna era devastato, con tutte le suppellettili rotte e quest’ultima era dolorante alla spalla destra, motivo per il quale è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale dove i medici l’hanno curata.

La coppia da lungo tempo aveva una storia caratterizzata dai continui tradimenti dell’uomo e dal suo comportamento violento e vessatorio nei confronti della compagna.

Più di una volta la donna non aveva denunciato il giovane per evitargli problemi giudiziari che avrebbero scosso irrimediabilmente il loro rapporto, seppur traballante. L’uomo ha infine abbandonato la sua casa familiare avendo intrapreso l’ennesima nuova relazione amorosa pretendendo però la presenza con lui del figlio.

Per prendere il bambino si era presentato nell’abitazione della quale pretendeva anche di rientrare per viverci insieme alla nuova compagna, accompagnato dai propri nonni e dalla sorella. La giovane, nonostante i tentativi dell’ex compagno di sfondare la porta, alla presenza dei familiari del ragazzo, ha aperto in buonafede dandogli invece la possibilità di sputarle più volte addosso, picchiarla e distruggere ogni cosa e di allontanarsi con il bambino nonostante la nonna avesse accusato un malore per la scena alla quale aveva appena assistito. I militari si sono recati nell’abitazione di Pedara dell’ex compagno che è stato posto ai domiciliari.