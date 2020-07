Catania: arrestati due pericolosi rapinatori

Due pericolosi rapinatori sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile-squadra Catturandi. Si tratta di Federico Filippo Sciuto, 26 anni, pregiudicato, e Salvatore Giuffrida, 34 anni, entrambi destinatari di ordini di carcerazione. Il primo dovrà scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione e il secondo 4 anni per rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento per Sciuto giunge al termine di un’indagine espletata in occasione di una rapina in una gioielleria al comune di Francofonte (Siracusa) in una via del centro cittadino. I malviventi, nella mattinata del 13 giugno del 2016 avevano fatto irruzione in una gioielleria, immobilizzando il titolare con del nastro adesivo alle braccia e alla bocca, rubando monili in oro, orologi e altri oggetti preziosi.

Giuffrida, invece, era stato arrestato in flagranza di reato dalla squadra mobile il 17 settembre del 2017. In quell’occasione, nell’ambito di un mirato servizio effettuato nel comune di Giarre, una decina di soggetti con i volti coperti dai passamontagna, alcuni armati di pistola, stavano aggredendo tre cinesi che stavano salendo su un’auto col bagaglio al seguito. Nel corso della concitata rapina, il cinese che teneva con sé un trolley è stato placcato fisicamente. Gli operatori di polizia, per evitare più gravi conseguenze per la vittima sono intervenuti immediatamente, arrestando, fra gli altri, anche Giuffrida.