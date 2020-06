Catania: un arresto per droga

Il pregiudicato catanese Manuel Ruvolo, 28 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Ieri gli agenti dei Falchi della mobile, nel corso di un controllo per le vie di Picanello, dove era stato notato un flusso anomalo di persone provenienti anche da fuori provincia, hanno potuto appurare che alcuni dei giovani gravitavano attorno ad un edificio in cui abita Ruvolo, vecchia conoscenza degli operatori di polizia.

Avendo il sospetto che il pregiudicato avesse ripreso l’attività nella quale era considerato un vero e proprio specialista, ossia lo spaccio di marijuana, gli agenti hanno aspettato che uscisse di casa, per sorprenderlo fuori dalla propria abitazione. Un’attesa ben ripagata. Una volta fuori dal proprio domicilio, l’uomo è stato fermato per essere controllato.

Il giovane ha subito mostrato nervosismo. La successiva perquisizione domiciliare, infatti, ha permesso di rinvenire 350 grammi di marijuana confezionata in diversi involucri, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in banconote di piccolo taglio.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della procura di Catania, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.