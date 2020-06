Ramacca (Ct): minorenni assalgono esercizio commerciale, arrestati

Hanno appena 15 e 16 anni e si sono improvvisati rapinatori. Un 15enne di Catania e un 16enne di Ispica, nel ragusano, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione catanese di Ramacca per concorso in tentata rapina aggravata.

I due minorenni hanno assalito un esercizio di generi alimentari di via Michelangelo Buonarroti a Ramacca. Entrambi erano collocati in comunità per pregressi reati contro il patrimonio e l’hanno lasciata senza autorizzazione, armati di coltello e con i volti coperti da passamontagna. Sotto la consegna dell’arma i due minorenni hanno reclamato la consegna dell’incasso.

Un’azione che non è stata portata a termine solo per il fortuito arrivo in negozio di un cliente che, inconsapevolmente, ha generato inconsapevolmente un attimo di esitazione nei due malviventi che sono scappati.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che, dopo aver acquisito la descrizione dei malfattori, hanno organizzato una sorta di caccia all’uomo che si è conclusa dopo due fasi contemporanee e diverse: una all’interno della comunità dove il 15enne era rientrato come se nulla fosse accaduto e che poi ha confessato la sua partecipazione alla tentata rapina anche perché i carabinieri avevano trovato e sequestrato gli indumenti utilizzati per commettere il reato. L’altro correo, invece, è stato scovato dai militari dell’Arma in un canale posto alle spalle della scuola media del paese. Gli arrestati sono stati associati al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.