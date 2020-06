Messina: il Castanea basket presenta domanda di ripescaggio in C

Il Castanea basket 2001 ha presentato domanda di ripescaggio in C. la squadra, reduce da tre campionati di serie D caratterizzati da una graduale crescita, capitanata dal presidente Alessandro Saccà, ha ultimato tutti gli incartamenti e presentato al comitato regionale della Fip la richiesta della domanda di ripescaggio in serie C silver.

Questa è la ferma decisione assunta dal direttivo della squadra peloritana al termine di un anno tanto intenso quanto contraddistinto da un epilogo inatteso. In serie D dovevano essere disputati ancora i playoff ma i presupposti per fare bene c’erano tutti come evidenziato dal cammino dei ragazzi peloritani contraddistinto da 16 vittorie in 17 partite, disputate con un solo ko maturato per un punto di differenza, a dimostrazione dell’ottimo gruppo creato in estate per quella che tutti gli addetti ai lavori presentavano come una squadra di sicuro valore, ma non certamente come la favorita numero uno alla vittoria finale.

È ancora prematuro sapere se la domanda sarà accolta dalle istituzioni del basket. Il Castanea basket dimostra di non voler lasciare nulla d’intentato. La società, in appena 10 anni, è cresciuta sensibilmente, strutturandosi in maniera più organizzata in tutte le sue componenti e vuole adesso mettersi alla prova al massimo livello regionale.

Il responsabile del movimento gialloviola, Filippo Frisenda, ha parlato dei prossimi passi della sua società “considerati i meriti ottenuti sul campo con un primo posto finale che ci inorgoglisce e alla luce di tutti i sacrifici sostenuti lo scorso anno, la nostra intenzione è di proiettarci in una categoria maggiore. Noto, non senza un certo stupore, che dopo il grido d’allarme avanzato da tante società con richieste di aiuti avanzate nei confronti della federazione nei primissimi giorni della chiusura totale, adesso quasi tutte le società si sono dichiarate pronte a ripartire e rilanciare i loro progetti non disdegnando la richiesta di ripescaggio. Noi siamo tra queste società che vogliono tornare a programmare sul campo la prossima stagione e siamo convinti di essere pronti a crescere ulteriormente. Le difficoltà oggettive non ci abbattono, ma la nostra dirigenza è decisa in tale progetto.

Non appena si conoscerà la categoria in cui la squadra militerà, la società comunicherà la nuova composizione e gli innesti nella compagine dirigenziale, le iniziative già da diverso tempo stilate dal club, le novità informative relative al campo di gioco e allo staff tecnico, oltre all’ufficializzazione del nuovo roster e dei nuovi partner commerciali. L’inizio dei lavori è già fissato e segnerà l’inizio di nuove sinergie tra il Castanea e altre realtà sia in ambito locale che provinciale che saranno presentate a tempo debito”.