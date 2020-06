Comiso (Rg): tornano i controlli con autovelux

Tornano a Comiso, nel ragusano, da lunedì 29 giugno i controlli tramite autovelox. A renderlo noto è l’assessore alla viabilità, Dante Di Trapani. “L’obiettivo – dichiara Di Trapani – non è sanzionare, ma ridurre al minimo i casi di trasgressione”.

Gli autovelox saranno riposizionati da lunedì e avranno il compito di presidiare il territorio dagli eccessi di velocità. Due turni quotidiani previsti: su via San Biagio, ex strada statale 115, via Leonardo Sciascia, via Bufalino, via Biscari e via Piave.

“E’ giusto che la gente sappia – continua l’assessore Di Trapani – perché la finalità principale ed unica degli autovelox non è quella di sanzionare i trasgressori, ma quella di non avere trasgressori o, almeno, di ridurli al minimo. I dati degli anni scorsi, ci indicano una drastica riduzione degli incidenti stradali grazie al posizionamento degli autovelox. Per cui, non possiamo sottrarci a questo compito, quest’anno. Poco valgono comunque – conclude l’assessore – le motivazioni addotte da qualcuno che vorrebbe trovare un filo conduttore tra l’emergenza e il non utilizzo di strumenti di prevenzione e controllo. Per noi la sicurezza stradale viene prima di tutto e se non si trasgredisce alle regole, nessuno viene sanzionato”.