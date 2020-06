Messina: ZS, confermati i tecnici Sidoti e Paladina

Sono stati confermati i tecnici Pippo Sidoti e Francesco Paladina alla ZS group Messina. Dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione, il lclub di Massimo Zanghi e Patrizia Samiani riparte dalla riconferma dello staff tecnico.

Per la terza stagione consecutiva saranno il direttore tecnico Pippo Sidoti e il coach Francesco Paladina a guidare il team peloritano alla sua quinta partecipazione al massimo torneo regionale di pallacanestro. La dirigenza peloritana ha apprezzato il lavoro svolto nelle ultime due stagioni dai due tecnici, che hanno pilotato la squadra alla qualificazione ai playoff nel campionato 2018-19 e al terzo posto nel 2019-20, con il “PalaMili” imbattuto, fino al momento della sospensione decretata a causa del Coronavirus. Soprattutto nella stagione appena trascorsa, la Basket School Messina ha raggiunto livelli davvero ragguardevoli, dal punto di vista della mentalità, del gioco e dei risultati, che l’hanno portata a lottare testa a testa con le due capolista Alfa Catania e Virtus Ragusa, quando mancavano ben quattro giornate alla fine della regular season.

Soddisfatto Pippo Sidoti per una riconferma che appariva scontata: “Sono felice di poter continuare a lavorare in un ambiente che in questi due anni ci ha dato grande fiducia. Una società di amici, ma soprattutto seria che condivide i nostri obiettivi. Insieme al gruppo dirigenziale stiamo cercando di costruire un progetto non fine a se stesso ma che guardi soprattutto al futuro, con un roster organizzato e funzionale a quelli che sono i nostri dettami tattici. In questo senso stiamo cominciando a lavorare sulle riconferme perché vogliamo ripartire dallo zoccolo duro dello scorso anno, dopo di che metteremo i tasselli giusti per completare l’organico. Come abbiamo fatto quest’anno, cercheremo di essere competitivi e migliorare ulteriormente le nostre prestazioni e di conseguenza anche i risultati”.

Si continua, dunque, con la coppia Sidoti-Paladina… “E’ una coppia che funziona! Io spero di tornare al più presto a sedere in panchina, ma fin quando non si sbloccherà la mia situazione, continueremo con Paladina. In questi due anni Ciccio è stato all’altezza della situazione, ha lavorato benissimo e, al di là della mia presenza in panchina o meno, rimarrà al mio fianco meritandosi la fiducia mia e della dirigenza, per quanto fatto sul campo, integrandosi alla perfezione”.

Grande soddisfazione anche per Francesco Paladina: “Sono felice di essere stato scelto ancora una volta. Per me è la seconda riconferma ed evidentemente ho fatto bene il mio lavoro, ho dato garanzie, ho dato tranquillità a Pippo e a tutta la dirigenza. Soprattutto quest’anno abbiamo lavorato meglio in palestra perché siamo stati più tempo insieme. Abbiamo iniziato l’anno con la composizione della squadra, quindi è stato un crescere insieme e collaborare tutti insieme. A me non può che far piacere questa riconferma, avrò ancora la possibilità di lavorare accanto ad un grande conoscitore di basket come Pippo Sidoti. Anno dopo anno conosciamo sempre meglio i nostri pregi e difetti. Quest’anno avevamo un gruppo bellissimo che speriamo di poter riconfermare e partire avvantaggiati rispetto all’inizio della stagione in cui avevamo un gruppo totalmente nuovo”.