Palermo: Alessandro Magistro diventa collaboratore del parlamentare regionale Mangiacavallo

Alessandro Magistro, ex sindaco dei giovani, ex presidente della consulta dei Nebrodi e dell’assemblea delle consulte siciliane, da oggi è consigliere/collaboratore del parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo, con lui nella foto. Il suo compito sarà quello di assistere ai lavori in regione sui disegni di legge, cooperare per la crescita del gruppo partecipando ai lavori in parlamento dello stesso deputato, capogruppo del neo movimento Attiva Sicilia.

Magistro viene da 13 anni di esperienza sulle politiche giovanili, ambientali e sociali. “Sono felice che Alessandro abbia accettato questo incarico molto impegnativo, che richiede costanza e una presenza, faremo un lavoro di squadra in modo collettivo per tutto il territorio – dice Mangiacavallo”.

“Ringrazio un cittadino, un uomo e soprattutto un umile portavoce dei cittadini come il capo gruppo Matteo Mangiacavallo per questa fiducia espressa nei miei confronti – ha dichiarato Magistro – Saranno mesi di intenso lavoro con un gruppo che ogni giorno si sta consolidando”. Lo ricordiamo, Magistro era uscito dall’Ars da presidente dell’assemblea consultiva e ora ci rientra da consigliere/collaboratore parlamentare regionale.