Libri: “sulle tracce del passato” di Giovanna Gebbia

Tredici tappe che raccontano un viaggio articolato in altrettanti luoghi del cuore in una Sicilia per molti versi sconosciuta : l’autrice palermitana Giovanna Gebbia ha scelto di omaggiare la bellezza dell’isola per il suo debutto letterario con il libro “Sulle tracce del passato”, pubblicato dalla casa editrice Intrecci di Roma.

Al centro della narrazione, le emozioni di un passato lontano ma ancora vivo, un mistero da svelare, colpi di scena, rivelazioni e una storia d’amore avvincente : questi gli ingredienti del libro, una guida di viaggio dietro la quale c’è un intenso lavoro durato tre anni, tra sopralluoghi, incontri e ricerche.

La protagonista, Leda, conduce il lettore attraverso una Sicilia di fulgida bellezza: si parte da Tusa per attraversare luoghi quali Castel di Lucio, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Alimena, Vizzini, Palma di Montechiaro, Sant’Angelo Muxaro, Vicari, Santa Margherita Belice, Marsala e Ustica.

Il diario di viaggio svela pagina dopo pagina la cultura e il paesaggio dei territori, attraversati da profumi, suoni, colori, scenari mozzafiato tra valli, alture e campagne collegate da vecchie strade statali.

Il libro è arricchito dalla prefazione della scrittrice e insegnante Mari Albanese e dalla postfazione della giornalista Marianna La Barbera e si propone quale spunto per chi desidera viaggiare alla (ri)scoperta di un’ altra Sicilia, quella rurale dell’entroterra, dei borghi e delle trazzere, ricca di tradizioni e memoria storica.

Oggi, giovedì 18 giugno, l’autrice incontrerà a Palermo i lettori per la firma delle copie: l’appuntamento è presso lo Spazio Cultura della Libreria Macaione in via Marchese di Villabianca 102 dalle 17 :00 alle 19:00.