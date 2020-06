Bagheria (Pa): congresso Pd, svolta nel circolo cittadino

Sarà la professoressa Eleonora Guarino che guiderà il nuovo corso del Pd di Bagheria, nel palermitano, rinnovando i suoi organismi durante il congresso di ieri. La donna è stata eletta all’unanimità segretario cittadino.

Eleonora Guarino, docente di matematica, già candidata alle scorse elezioni amministrative nella lista “Si cambia-liberi e forti”, come espressione del gruppo, nelle scorse settimane era già stata designata componente della commissione provinciale per il congresso Pd.

Due le donne elette alla guida del partito cittadino. Presidentessa è stata eletta Francesca Corpora, medico già componente dell’assemblea nazionale fra le fondatrici del Pd di Bagheria.

Al congresso, tenutosi online, ma con un parterre di tutto rispetto, hanno partecipato oltre ai tanti tesserati l’onorevole Teresa Piccione della direzione nazionale ma anche i deputati regionali Lupo e Cracolici nonché il candidato alla segreteria provinciale Filoramo. La professoressa Guarino, dopo aver ringraziato coloro che hanno proposto la sua candidatura e coloro che unitariamente l’hanno sostenuta manifestando la volontà di cambiamento ha affermato: “è il momento della generosità e della responsabilità. È il tempo di aprire una fase nuova nel Pd e di mettersi al servizio di una comunità e di un progetto comune. Dopo una lunga pausa temporale finalmente a Bagheria il partito democratico torna tra le persone, forte dei suoi valori e proteso verso il miglioramento della qualità della vita nella nostra città”.

Fra i più soddisfatti della tornata congressuale è sicuramente Daniele Vella che dall’ultima esperienza elettorale che lo ha visto diventare vice sindaco, ha seguito da vicino il gruppo dei giovani amministratori e fra questi anche il percorso della professoressa Guarino. “Il nostro è un vivaio che si rigenera continuamente. È stata un’emozione aver potuto contribuire a dare linfa e nuova forza al partito democratico. Un soggetto politico nuovo ma ancorato ai suoi valori che con grande sforzo è impegnato nel cercare di incidere in profondità nel nostro comprensorio. La soddisfazione è doppia per me perché infatti anche i congressi del comprensorio stanno mettendo su una nuova classe dirigente proveniente da questo stesso vivaio.

La scommessa – prosegue Guarino – è quella di attivare un processo aggregativo e partecipato, continua Vella che possa mettere in rete le migliori energie del nostro territorio”.

“Ho illustrato il ruolo propositivo che la comunità Dem dovrà mettere in cima al dibattito pubblico, passando per la sfida digitale che il periodo storico richiede a tanti altri temi cruciali: ambiente, legalità, lavoro, sanità e cultura su tutti. Interprete del nuovo corso del Pd è sicuramente anche Pietro Sparacino, capogruppo in consiglio comunale – che prosegue – l’elezione di stasera dà forza all’azione di chi in consiglio e in giunta è impegnato intensamente. Adesso occorre essere tutti insieme propositivi e lavorare sodo. Un partito che si rinnova nelle sue componenti che mette alla guida due professioniste donne e un nuovo gruppo dirigente e che dal governo della città lancia un forte segnale di cambiamento”.