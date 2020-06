Taormina (Me): ritorna in sala e in streaming il Filmfest

Ritorna in sala e debutta in straming il Taormina FilmFest giunto alla sessantaseiesima edizione che si terrà dall’11 al 19 luglio prossimi.

Il festival si rinnova nella veste, nella forma, nella destinazione. In un contesto globale eccezionale e imprevedibile, così incerto e delicato, l’evento prodotto è organizzato da Videobank su concessione della fondazione Taormina arte Sicilia, sotto il patrocinio dell’assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo e ha deciso di non arrendersi e di rimanere al fianco del pubblico in un’estate quanto mai difficile per l’esperienza della sala e la filiera festivaliera.

Il festival debutterà in un’inedita edizione online su MyMovies. Alla luce delle restrizioni imposte e dei recenti sviluppi internazionali, con senso di responsabilità e solidarietà nei confronti delle distribuzioni, l’iniziativa presenterà una selezione di oltre 40 anteprime, tra opere prime e seconde, produzioni indipendenti e documentari.

Se la principale categoria competitiva, infatti, sarà fruibile unicamente in sala presso il palazzo dei congressi di Taormina, la piattaforma offrirà un palinsesto alternativo realizzato in post produzione, ricco di documenti video, immagini di archivio, suggestive riprese emozionali e interventi di ospiti, a parziale narrazione di un festival interamente virtuale.

Le immagini presentate nelle cartoline video della Sicilia e di Taormina, con il suo prestigioso festival cinematografico, saranno indiscusse protagoniste di un’innovativa operazione d promozione turistica e culturale che trasforma, adatta e ripensa almeno in parte l’audiovisivo e l’esperienza festivaliera alla grammatica e alle dinamiche della fruizione in streaming del festival.

Il pubblico, anche in questa edizione streaming, valuterà attivamente i titoli selezionati presentati dagli autori e dagli interpreti e attribuirà alcuni speciali premi del pubblico. Tutti i dettagli del nuovo palinsesto del Taormina FilmFest e le relative modalità di partecipazione saranno resi noti a breve dagli organizzatori.