Riposto (Ct): da anni perseguitava il titolare di un bar, arrestato

Da anni aveva preso di mira il titolare di un bar che continuava a perseguitare. Oggi per l’uomo è finito un incubo. I carabinieri della stazione catanese di Riposto hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne per atti persecutori e minacce, reati commessi nei confronti di un 42enne di Giarre.

Da oltre tre anni perseguitava il titolare di un bar di Riposto, responsabile, in passato, secondo lui, di averlo schiaffeggiato. Così ogni giorno si presentava nell’esercizio pubblico pretendendo “giustizia” e al minimo rifiuto di somministrargli degli alcolici si accaniva contro gli arredi, come quando rese inservibile il water e ruppe lo specchio dei servizi igienici.

La scorsa sera, colto da quella ossessione, si è ripresentato al bar per minacciare di morte il titolare che è stato costretto a chiamare i carabinieri. L’arrivo dei militari non ha calmato i bollenti spiriti del persecutore che ha continuato imperterrito a giurare vendetta nei confronti della vittima. Dopo diversi minuti di trattativa, recependo gli inviti rivoltigli dai carabinieri, si è allontanato promettendo di far ritorno a casa.

Dopo qualche ora la promessa è stata disattesa perché si è ripresentato al bar con il proprio cane, un pitbull e, tirando fuori dalla tasca un cacciavite, lo ha brandito all’indirizzo del titolare dell’esercizio, costretto a nascondersi nel retrobottega e chiedere nuovamente aiuto ai carabinieri.

Appena giunti, i carabinieri hanno perquisito il giovane trovandogli in tasca il cacciavite. Il giovane continuava a delirare continuando ad affermare di voler ammazzare il nemico giurato. Per lui è scattato l’arresto, mentre il cacciavite è stato sequestrato. L’uomo è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza.