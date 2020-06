Palermo: in arrivo 25 assunzioni al Molo Sant’Erasmo

Sono in arrivo a Palermo al nuovo ristorante Molo Sant’Erasmo 25 assunzioni. Il progetto tutto nuovo aprirà ai primi di luglio. Sarà un ristorante, ma anche un luogo dove vivere il mare tutto l’anno.

Nel porticciolo di Palermo resiste ancora una piccola comunità di pescatori e dove la foce del fiume Oreto incontra il Mediterraneo. “Riportare il mare in centro città – spiega il giovane imprenditore Saverio Borgia ce insieme al fratello Vittorio ha fondato il brand Bioesserì – mi ha spinto ad accettare questa sfida. Adesso più che mai abbiamo bisogno di nuove speranze, perdersi d’animo non serve. In un periodo in cui le condizioni economiche sono difficili per tutti e il rilancio imprenditoriale non è scontato, questo progetto porterà anche 25 nuove assunzioni a Palermo, un piccolo ma concreto segnale di ripartenza che può significare molto in questo clima di sfiducia”.

“L’apertura di un ristorante gestito da giovani che dà lavoro ad altri giovani merita fiducia e un grande in bocca al lupo – commenta il presidente dell’AdSP del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti – il recupero del porticciolo di Sant’Erasmo è stato il primo nodo sciolto sul waterfront di Palermo: a questo spazio abbiamo destinato energie e denaro e il risultato ci ha dato ragione. Già a partire da questa anomala estate i palermitani potranno fruire di un luogo sul mare, dotato di strutture di accoglienza e ristoro, una naturale prosecuzione verso sud della Cala e del verde del Foro Italico di cui la gente si è già appropriata”.

Per presentare la propria candidatura per personale di sala e cucina, si potrà inviare il proprio curriculum a: lavoro@molosantersamo.it con allegati una foto e una breve lettera motivazionale.