Catania: spaccio di droga, controlli a San Cristoforo

Agenti delle volanti di Polizia hanno effettuato controlli nel popoloso rione San Cristoforo a Catania dove esiste una fiorente piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Qui gli agenti hanno notato un uomo sospetto che alla loro vista è sceso frettolosamente da un’auto parcheggiata.

Il soggetto, con numerosi precedenti penali e destinatario della misura dell’avviso orale, è stato riconosciuto dagli agenti che hanno deciso di approfondire i controlli, ma l’uomo è riuscito a fuggire utilizzando un ciclomotore parcheggiato nelle immediate vicinanze dell’auto.

Dopo aver diramato la nota via radio, l’equipaggio ha perquisito l’auto parcheggiata e al suo interno sono stati trovati 28 involucri di carta stagnola contenenti marijuana per un peso di 35 grammi, 28 involucri di plastica termosaldati contenenti cocaina per 7 grammi e 25 involucri in plastica contenenti crack per un peso di 4 grammi.

La perquisizione è stata estesa poi anche all’abitazione dell’uomo, convivente con il padre. Nella sua stanza venivano trovati un involucro contenente marijuana, uguale per confezione e peso a quelli rinvenuti nell’auto, nonché materiale vario per il confezionamento. Per questo G.F., 34 anni, è stato denunciato in stato di irreperibilità per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.