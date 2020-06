Catania: beni sequestrati al genero del boss Mazzei

Beni per un valore di 335 mila euro circa sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania a Gioacchino Massimiliano Intravania, genero del capomafia Santo Mazzei, detto ‘u carcagnusu.

Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, riguarda tre appartamenti, un bar, con tutti i relativi beni aziendali e disponibilità finanziarie riconducibili a Intravaia e a sua moglie, Concetta Simona Mazzei, figlia del capomafia e sorella del boss Sebastiano, detto Nuccio.

Nel 2014 Intravaia è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per la sua partecipazione, fino al 2012, all’associazione mafiosa dei Carcagnusi e per intestazione fittizia di beni. È stato condannato, con sentenza non ancora definitiva, ad 11 anni di reclusione. Nel 2015 è stato raggiunto da un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per la sua affiliazione al clan di Santo Mazzei, delitto contestato per il periodo che va dall’aprile 2014 al gennaio 2015 e per intestazione fittizia di beni, per cui è stato rinviato a giudizio.

Dalle due ordinanze cautelari emerge che “il contributo associativo prestato al sodalizio dal proposto travalicava il mero rapporto di parentela con i reggenti del clan e si estrinsecava nell’affiancare Santo Mazzei nella gestione del gruppo mafioso”.

Intravaia, secondo le indagini, infatti, sostituiva il genero durante la carcerazione, occupandosi del traffico di stupefacenti, agevolando il sistematico rifornimento delle piazze di spaccio, partecipando a riunioni riservate su questioni riguardanti la sussistenza e il consolidamento della compagine criminosa, nonché dimostrava di saper interagire in modo proficuo con esponenti di altri sodalizi per la cura di “affari” comuni.