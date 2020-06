Palermo: eletto l’esecutivo regionale del Pri

È Pietro Currò il segretario del Pri della Sicilia. È stato eletto l’esecutivo regionale del partito e i responsabili dei dipartimenti regionali. Nella stessa riunione è stato ribadito il giudizio positivo sul governo Musumeci e auspicato che la seconda parte del mandato elettorale sia caratterizzata da rinnovato slancio ed impegno ancora più costruttivo.

Il Pri della Sicilia ritiene sempre attuali i temi della questione morale, della cultura e dell’istruzione e formazione delle giovani generazioni posti a base del proprio recente congresso regionale e indica i temi della sanità pubblica e del turismo quali ulteriori punti prioritari per il rilancio dell’isola.

A far parte del nuovo esecutivo sono il segretario Pietro Currò, Fabio Capuano di Ragusa, Calogero Colletto di Palermo, Valerio Martorana di Caltanissetta e Rino Vullo di Agrigento.

Responsabili dei dipartimenti regionali sono: Andrea Italiano per la cultura; Nino Gatto ad istruzione e formazione; Daniele Mondello per innovazione tecnologica ed organizzazione; Angelo Toscano alla sanità; Giuseppe Manuli al turismo; Massimo Nicastro per lavoro; Giuseppe Lo Magno per disability management e Danilo Di Paola per lo sport.