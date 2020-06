Caltanissetta: pakistano assassinato, venerdì manifestazione

A Caltanissetta venerdì prossimo alle 19.00 in Corso Umberto I si terrà una manifestazione per il pakistano barbaramente ucciso lo scorso 3 giugno. Le comunità pakistana e afgana di Caltanissetta, con i mediatori culturali Gul Noor Senzai e Adnan Hanif, la casa delle culture e del volontariato, le associazioni Iside, Migranti Solidali, “San Filippo Apostolo” e “Movi, movimento volontario italiano”, organizzato un momento di raccoglimento spirituale di cordoglio per l’omicidio di Adnan Siddique, di commiato laico e di preghiera interreligiosa, musulmana e cattolica, ma anche di forte e decisa ribellione alla sopraffazione criminale alla violenza.

“”L’efferato delitto del giovane Adnan ha commosso e indignato tutta Italia – si legge nell’appello degli organizzatori – visto il grave e preoccupante quadro emerso dalle prime attivitaà d’indagine, che si stanno orientando verso il caporalato e il racket dei braccianti stranieri sfruttati per i lavori agricoli, ambito criminale in cui Adnan – con coraggio, alto senso civico e di solidarietà – avrebbe contribuito ad aiutare i propri connazionali a denunciare gli sfruttatori.

La manifestazione – proseguono – sarà l’occasione per accomunare tutti i cittadini di Caltanissetta, a prescindere dalle etnie e dai paesi di provenienza, in una riflessione che, partendo dalla memoria del sacrificio di Adnan, vittima innocente di interessi criminali, sia di sprone per l’intera comunità, con la consapevolezza che l’esempio luminoso che Adnan ci ha lasciato in preziosa eredità deve rappresentare, per tutti noi, un impegno di civiltà, di dignità, di lotta sociale, civica e democratica per rigenerare i nostri territori’”.