Ragusa: controlli della stradale, 4 denunce

Avevano anche manomesso i cronotachigrafi utilizzati per monitorare le norme del codice della strada. Per questo quattro persone sono state denunciate dagli agenti della polizia stradale di Ragusa.

Ieri nel corso di controlli sulla Ragusa-Catania, sono state sospese 14 patenti di guida, riconducibili a violazioni per eccesso di velocità e per sorpasso vietato.

Parallelamente a tali servizi, sono stati incrementati i controlli documentali di circolazione, dando particolare attenzione alla verifica della copertura assicurativa, con il risultato finale di 21 veicoli sequestrati in quanto privi di contratto assicurativo.

Nella città di Vittoria agenti della stradale hanno denunciato il conducente di un veicolo per l’esibizione di carta di circolazione risultata poi avere il certificato di passaggio di proprietà falso e quindi mai avvenuto. Accertamenti sul veicolo hanno permesso di rilevare la contraffazione della targa contraffatta per alterazione dei numeri alfanumerici, riconducibili ad analogo veicolo, già demolito.

Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli nel settore dell’autotrasporto, finalizzata a contrastare il diffuso fenomeno della manomissione degli apparecchi crono tachigrafici, obbligatori per i veicoli commerciali ed industriali in relazione all’attuale incremento dei trasporti su gomma.

L’emergente richiesta di prodotti alimentari, con riferimento all’attuale momento storico, induce i vettori nazionali ed internazionali a ricorrere a sofisticati sistemi di alterazione elettromagnetica di questi meccanismi, con la finalità di aggirare le prescrizioni normative e i requisiti di sicurezza per i conducenti dei mezzi pesanti, riducendone i tempi di riposo.

In questo contesto sono stati sequestrati tre congegni elettronici di alterazione tramite pulsante magnetico e un magnete posto sul sensore del complesso veicolare, posizionato in modo tale da far risultare il mezzo in pausa, non registrando quindi attività di guida, così come risultato attraverso accertamenti tecnici mirati eseguiti presso le officine autorizzate.

Per i quattro conducenti sono scattate denunce penali ed amministrative, secondo li disposto normativo che regola la materia.