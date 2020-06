Gravina (Ct) saluta il vice segretario Massimo Urso

L’amministrazione comunale di Gravina di Catania saluta Massimo Urso che andrà a ricoprire il ruolo magistrato alla corte dei Conti. “A nome di tutta l’istituzione che rappresento e della cittadinanza – dichiara il sindaco del centro del catanese, Massimiliano Giammusso – desidero ringraziarlo per lo straordinario lavoro svolto e voglio rivolgergli un augurio speciale in vista del nuovo prestigioso incarico”.

Così è stato salutato ufficialmente il vicesegretario comunale e responsabile del primo servizio amministrazione generale. Dopo aver superato il concorso, Urso sarà in forze alla magistratura contabile.

All’incontro di congedo dello scorso 29 maggio erano presenti, oltre al primo cittadino, il presidente del consiglio comunale Claudio Nicolosi e la dottoressa Stefania Finocchiaro, segretaria generale del comune che si sono uniti al saluto e ai ringraziamenti.

“Il supporto del dottore Urso è stato sempre un valore aggiunto, sia per i dipendenti comunali che per l’amministrazione – ha proseguito il primo cittadino – la sua dedizione all’istituzione, unita alla sua competenza, è testimonianza di efficienza e di capacità di fare sintesi tra indirizzo politico e buone pratiche amministrative: un esempio che rimarrà per tutti”.

A conclusione dell’incontro è intervenuto lo stesso Urso che ha ripercorso di 18 anni di servizio trascorsi a Gravina di Catania. “Ringrazio affettuosamente i colleghi responsabili e di servizi e degli uffici autonomi del nostro comune, per la leale e competente collaborazione che ho sempre ricevuto nel corso degli anni e, in alcuni casi, per avere instaurato rapporti personali profondi. Il comune di Gravina ha la fortuna di avere in organico funzionari con competenze e senso del dovere non comuni che hanno portato questo ente a rappresentare un modello per altri enti locali.

Un saluto riconoscente va a tutto il personale comunale, il cui livello professionale e umano è elevatissimo. Dedico inoltre un caloroso saluto ai segretari generali con i quali ho avuto l’onore di collaborare e, in particolare, al segretario attualmente in servizio a cui devo molto dal punto di vista umano e professionale. Un ultimo pensiero va alla comunità di Gravina che mi ha accolto fraternamente fin dal 2002 e mi ha sempre fatto sentire uno di loro. Auguro di vero cuore al comune di Gravina di Catania, ai suoi cittadini, agli amministratori comunali, al segretario generale, ai miei colleghi funzionari e a tutto il personale comunale di raggiungere sempre migliori e più prestigiosi traguardi, avendo sempre come punto di riferimento e faro l’interesse pubblico e il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza, al cui sevizio siamo posti”.