Catania: fugge in auto e si schianta contro il muro

Nascondeva nella sua auto cocaina e marijuana, per questo ha cercato di sfuggire al controllo dei carabinieri, ma si è schiantato contro un muro. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono verificati la notte scorsa in via Galermo. Il giovane, alla guida di una Kia Picanto, vedendo la “gazzella” dell’arma mentre usciva da una nota piazza di spaccio ha tentato di fuggire, ma ha perso poi il controllo dell’auto andando poi ad impattare ad alta velocità contro un muro di cinta lungo la via Giovanni Grasso. Il pusher, bloccato dai militari, previa perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 13 di marjuana.

Dall’impatto con il muro il giovane ha riportato diverse escoriazioni e un trauma facciale giudicati guaribili in cinque giorni. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.