Milazzo (Me): sequestrati 3 tonni rossi

Tre esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di circa 225 kg sono stati sequestrati dagli agenti della capitaneria di porto di Milazzo, nel messinese.

Il prodotto è stato rinvenuto in località Croce di mare del comune di Milazzo, quasi piaggiato e assicurato ad un masso sul posto.

Dall’esame degli stessi esemplari è stata accertata la presenza nella bocca di ami assimilabili a quelli utilizzati dai pescatori non autorizzati a tale tipo di pesca. I tonni erano stati nascosti per eludere i controlli e per essere recuperati successivamente.

I tonni sequestrati sono stati ritenuti idonei al consumo umano e donati in beneficenza ad enti caritatevoli del comprensorio milazzese.

Il tonno rosso è una specie ittica sottoposta a particolare regime di protezione, la cui cattura è limitata a quote nazionali che ciascun paese comunitario non può superare. La pesca del tonno può quindi essere effettuata solo da unità da pesca in possesso di apposito permesso speciale e nei limiti della quota assegnata. Inoltre, gli esemplari appartenenti a questa specie possono essere commercializzati esclusivamente se accompagnati da idonea documentazione che ne assicuri in ogni stadio della filiera ittica la provenienza e la tracciabilità.