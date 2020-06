Catania: spedizione punitiva a San Cristoforo

Una famiglia composta da marito, moglie e figlio a San Cristoforo, popoloso quartiere di Catania, avrebbe subito un’aggressione da parte di un gruppo di persone con l’obbligo di ottenere l’immediata disponibilità dell’immobile che inizialmente era stato concesso in comodato d’uso alle vittime.

Una vera e propria spedizione punitiva composta da sette persone, ancora in corso di identificazione, tra cui due soggetti identificati sul posto: il pregiudicato Giovanni Indelicato, 32 anni e Rita Puglisi, 49 anni.

I due rivendicavano l’occupazione arbitraria del proprio immobile, facendo irruzione all’interno dell’appartamento in questione e picchiando selvaggiamente i tre componenti del nucleo familiare, tra cui un minore.

Sul posto anche personale del 118 che ha prestato soccorso ai due coniugi che sono stati dimessi con prognosi di dieci giorni, mentre il figlio minore ha avuto una prognosi di 5 giorni. Indelicato e Puglisi sono stati arrestati per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio, in concorso con persone ancora ignote, nonché denunciati in stato di libertà per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.