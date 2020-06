Sant’Agata di Militello (Me): la guarda costiera sequestra 5.000 metri di reti irregolari

Più di 5.000 metri di reti irregolari sono stati sequestrati dagli agenti della guardia costiera nelle acque antistanti il porto di Sant’Agata di Militello, nel messinese.

I militari hanno accertato la presenza di alcuni contenitori di grosse dimensioni adagiati su fondali di circa 7-8 metri, all’esterno del molo di sopraflutto e in una zona d’ombra rispetto alla visuale della sala operativa della locale autorità marittima.

È stata accertata la presenza di sei grosse ceste contenenti altrettanti spezzoni di reti da posta del tipo derivante, lunghi oltre 5.000 metri, nascosti in big bags.

Tale attrezzatura da pesca illegale, non selettiva e bandita ormai da anni dalla comunità europea, era pronta per essere recuperata in maniera agevole e in tempi brevi da alcuni pescherecci in transito grazie ad un ingegnoso metodo di recupero costituito da un solido sistema di ritenuta che collegava le singole ceste, a loro volta circuite da grossi massi laterali per evitare che le stesse potessero capovolgersi sul lato e forate in più punti sul fianco per consentirne la fuoriuscita dell’acqua durante le operazioni di risalita e recupero a bordo.