Catania: spacciatore con la droga nell’armadio, arrestato

Aveva la droga nascosta nell’armadio insieme ad un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della stessa. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia catanese di piazza Dante che hanno arrestato il 23enne Giuseppe MInutola che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Da tempo l’uomo era nel mirino dei carabinieri e dopo un lungo periodo di osservazione i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati confermati i loro sospetti.

Alla vista dei militari dapprima il giovane è apparso perplesso ma poi lo stupore si è tramutato in nervosismo mentre i militari effettuavano la ricerca grazie alla quale hanno trovato circa 20 grammi di marijuana suddivisa in vari involucri nonché 420 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio di droga. Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.