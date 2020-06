Cefalù (Pa): al via la formazione della diocesi per gli educatori

La diocesi di Cefalù, nel palermitano, dà il via alla formazione per gli educatori, in vista dell’estate. Un periodo di preparazione e formazione innovativo organizzato dalla pastorale giovanile vocazionale, dalla pastorale della famiglia e quella per l’evangelizzazione e la catechesi.

Una “chiamata per tutti gli animatori”, per coloro che vogliono vivere un’esperienza e un’estate diversa nel segno dell’incontro e della fede. La formazione partirà il 15 giugno e sarà la prima tappa di un cammino che accompagnerà i giovanissimi all’incontro, prima virtuale e poi in presenza, con i ragazzi e le ragazze di tutta la diocesi.

“Occhi in su. Per ogni fine, c’è sempre un nuovo inizio” è il titolo del percorso ispirato alla lettera pastorale del vescovo Giuseppe e alla storia del piccolo principe e guiderà tappa dopo tappa il cammino del tempo d’estate per gli educatori e per i ragazzi.

Alla formazione diocesana, che avrà inizio con alcuni appuntamenti sul web, si potrà partecipare iscrivendosi gratuitamente compilando l’apposito modulo. A conclusione del percorso sarà rilasciata una idonea certificazione per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi. C’è tempo fino al 13 giugno per iscriversi via mail a giovanilevocazionale@diocesidicefalu.org o via whtasapp al 3274421472 (Roberta).