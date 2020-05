Vizzini (Ct): droga e armi nell’armadio, donna in manette

Franca Nasca, una donna di Vizzini, centro in provincia di Catania, è stata arrestata dai carabinieri. Nel suo armadio nascondeva armi e droga. La donna, 39 anni, dovrà rispondere di detenzione di armi e munizionamento, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della costante attività di monitoraggio dei fenomeni criminali, i militari avevano raggiunto sufficienti elementi che facevano loro ritenere che nella sua abitazione di via Matteo Agosta la donna detenesse armi illegalmente. Nel corso della perquisizione domiciliare la donna ha cercato in ogni modo di osteggiare la ricerca dei carabinieri, anche fisicamente accampando scuse di ogni genere come lo stress emotivo che una perquisizione avrebbe provocato all’anziana madre. E non solo, ha anche cercato di allontanarsi dall’abitazione proprio mentre i militari erano impegnati nella perquisizione.

Nel corso della ricerca i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato nell’armadio della stanza da letto un revolver calibro 32 con matricola parzialmente abrasa, una pistola a salve modificata, diverse cartucce di diverso calibro, un paio di manette e 20 grammi di marijuana per il cui possesso è stata denunciata.

Dopo le formalità di rito la donna è stata relegata agli arresti domiciliari.