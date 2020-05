Isola delle Femmine (Pa): BCsicilia dona una scultura al comune

L’associazione BCsicilia dona una scultura al comune di Isola delle Femmine, nel palermitano. Si tratta di un’opera dell’artista Francesco Bologna che sarà consegnata domani, venerdì 29 maggio per essere installata nel restaurato palazzo comunale in largo Colombo,3.

A consegnare la scultura sarà Agata Sandrone, presidentessa di BCsicilia Isola delle Femmine; Fabrizio Giuffrè, presidente BCsicilia di Palermo; Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia e Giulia Di Maggio Sommariva, autrice di saggi storici. A ricevere l’opera sarà il sindaco di Isola delle Femmine, Stefano Bologna insieme all’assessore comunale alla cultura, Anna Maria Lucida.

Francesco Bologna, scultore di adozione isolana, ha realizzato la scultura che si può meglio definire come un “gruppo scultoreo” per la molteplicità dei suoi suggestivi riferimenti storici. Qui si trovano infatti i simboli iconografici propri di Isola delle Femmine che ne ripercorrono la storia che parte da molto lontano.

L’artista nel suo lungo percorso ha acquisito grande padronanza nella lavorazione della pietra, sia in fatto di materiale lapideo tradizionale, ma anche nell’uso di materiali del tutto nuovi. Per quest’opera ha scelto uno speciale calcestruzzo “areato” o leggero che proprio per le sue caratteristiche di duttilità si presta alla scultura. Materiale che, una volta scolpito, è stato rivestito da un sottile strato di gesso per armonizzare l’opera in forma compiuta.