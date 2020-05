Capo d’Orlando (Me): rinviato il processo per la morte di Lorena Mangano

Non ha ancora fine la storia giudiziaria legata alla morte della giovane orlandina Lorena Mangano, morta per un incidente stradale a Messina a giugno del 2016.

La Pec per il rinvio del procedimento di appello a Reggio Calabria sarebbe stata inviata solo ai legali degli imputati e non alle parti civili. L’udienza si terrà ora il 16 luglio.

Il processo all’inizio sembrava di semplice conclusione. Quella maledetta sera Lorena viaggiava sulla sua auto e ha passato un incrocio con il verde. Nello stesso incrocio però due auto, non rispettando il semaforo rosso, guidate una da Giovanni Gugliandolo e l’altra da Forestiri, sulla via Garibaldi, hanno centrato in pieno l’auto della giovane Lorena. Uno scontro violento e poi la morte dopo qualche giorno di agonia in ospedale.

Una storia ricostruita in ogni minimo dettaglio ma che sembra non bastare. Un altro rinvio che allunga i tempi di una condanna che a questo punto sembra che verrà scontata difficilmente. Intanto tra le lungaggini burocratiche e giuridiche una famiglia, quella di Lorena Mangano, da troppi anni aspetta una giustizia che non arriva. Nulla comunque riuscirà a colmare il vuoto dell’assenza e della mancanza della loro Lorena.