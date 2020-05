Tortorici (Me): l’AISA dona un pomeriggio di allegria all’Arpa onlus di Bagheria

Vestiti e generi alimentari donati dall’Aisa di Tortorici, ma soprattutto un pomeriggio di divertimento e intrattenimento anche per la presenza di un gufo reale del Bengala e di un falco per gli ospiti dell’associazione ARPA onlus di Bagheria, nel palermitano, associazione che si occupa del recupero promozione e accoglienza di minori.

È stato un pomeriggio dedicato alla solidarietà quello organizzato dall’associazione italiana sicurezza ambientale, sezione di Tortorici con il suo presidente Antonio Praticò. I volontari, in trasferta a Bagheria per un giorno, hanno consegnato ai responsabili della casa famiglia viveri e vestiti. Ma soprattutto hanno regalato qualche sorriso in più agli ospiti della casa famiglia che da 15 anni svolge la propria attività di cura e tutela dei minori con lo scopo di proteggere e migliorare la vita dei piccoli vittime di abusi e maltrattamenti di ogni genere. Attualmente il centro ospita 9 minori di cui la più piccola di soli 2 anni.

“Nel lungo cammino che ci ha portati alla realizzazione degli obiettivi preposti – ha detto la presidentessa dell’Arpa Onlus di Bagheria, Francesca Spinnato (nella foto con Antonio Praticò dell’Aisa di Tortorici), abbiamo raggiunto la consapevolezza che tutto ciò è stato e sarà possibile grazie alla professionalità e dedizione, non solo dei nostri operatori che con grandi sacrifici dedicano la loro vita a questo lavoro, ma anche e soprattutto alla sensibilità e generosità di persone come Voi. La consapevolezza che siamo circondati da persone così partecipi e disponibili rafforza ogni giorno la nostra voglia di lottare e ci stimola continuamente a cercare un futuro a questi bambini oggi non più invisibili grazie a Voi”.

Un ringraziamento, questo, rivolto dall’associazione a tutti i componenti dell’Aisa di Tortorici a cui ha indirizzato una lettera. Ognuno di loro è stato fondamentale per raggiungere l’intento: dare aiuto concreto a chi è meno fortunato e portare dei sorrisi a dei piccoli bambini messi già dura prova dalla vita.