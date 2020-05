Siracusa: l’omaggio a Niccolò Paganini del chitarrista Valerio Massaro

Il chitarrista siracusano Valerio Massaro rende omaggio con una diretta Facebook a Niccolò Paganini, il grande compositore genovese, nei 180 anni dalla morte.

Paganini rappresenta uno dei pilastri della letteratura musicale del XIX secolo. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782 e morto a Nizza il 27 maggio del 1840, oltre ad essere stato un virtuoso violinista fu anche chitarrista e per la chitarra compose diverse opere.

Valerio Massaro esegue cinque brani tratti dalla raccolta dei Ghiribizzi M.S.43 per chitarra sola : il N°14 “Allegro assai” dal carattere brillante e virtuosistico, il N°16 “In cor piu’ non mi sento”, il n°17 “Le Streghe”, il 20 “Là ci darem la mano” e il 27 “Andantino”. La diretta avrà luogo mercoledi’ 27 Maggio alle ore 18:30 presso la Pagina Facebook Valerio Massaro. Diamo di seguito delle informazioni per conoscere l’interprete siracusano che eseguirà i brani di Paganini con una chitarra originale del XIX secolo.

Valerio Massaro è nato a Siracusa nel 1990 e ha sviluppato uno stile che dalla tradizione classica passa ad altri generi musicali. Intraprende gli studi musicali, sin da giovanissimo, sotto la guida della professoressa Santina D’Amico di Siracusa, conseguendo il Diploma in chitarra (vecchio ordinamento) presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, in qualità di allievo privatista. Ha inoltre conseguito la Laurea di secondo livello in Discipline Musicali con votazione 110/110 e Lode presso il Conservatorio P.I. Tchaikovsky di Nocera Terinese con la Tesi “ Genesi ed evoluzione della musica nella coscienza umana – l’insegnamento in età preadolescenziale”. Il suo accurato lavoro lo ha visto vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali tra cui: Caccamo, Comiso, Campobello di Licata, Barcellona, Pedara, Viagrande, Canicatti’, Mottola. Vincitore del Primo Premio Assoluto con votazione 100/100 al 3° Concorso Internazionale “Ida Presti” e Vincitore Assoluto sugli Assoluti al Concorso “Conoscersi Suonando” indetto dal Rotary Club distretto 2110 Sicilia-Malta con votazione 100/100. Riceve il Primo Premio con Menzione Speciale all’Ottavo Festival Internazionale della chitarra “Ida Presti” nell’agosto 2012. Vincitore del Primo Premio Assoluto con punteggio 100/100 e borsa di studio al 2° Concorso Internazionale “Alessandro Longo” di Giardini Naxos organizzato dall’Accademia Pianistica Italiana. Primo premio al Concorso di Musica da camera di Sapri (marzo 2014) e Secondo al Concorso Internazionale Valtidone .

Nel Giugno del 2017 ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Musica “Magma” a Catania con 100/100. Ha partecipato, in qualità di allievo effettivo, alle Master Class tenute dai Maestri di chiara fama: Mauro Storti, Alirio Diaz, Senio Diaz, Eliot Fisk, Beatriz Aguilera Jurado, Maria Vittoria Jedlowskij, Vito Nicola Paradiso, Giulio Tampalini, Agatino Scuderi, Luis Quintero, Matthew McAllister, Francisco Cuenca, Carlo Carfagna e Daniel Olmos, Leo Brouwer e Giampaolo Bandini. Ha studiato tecnica ed interpretazione della chitarra flamenca con Carlos Alberto Pacheco Torres. Attualmente svolge un’intensa attività concertistico – didattica presso varie istituzioni con impiego anche nel sociale. Si esibisce sia da solista che in formazioni cameristiche riscuotendo consensi dalla critica. Il repertorio viene eseguito da Valerio Massaro con uno strumento originale dell’epoca restaurato dal liutaio Renzo Fregni di Ferrara. Attualmente è docente di strumento musicale presso l’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” ad indirizzo musicale di Agrigento.