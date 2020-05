Catania: gli agenti aiutano una donna soggiogata dal compagno

Era stata soggiogata dal suo convivente e costretta ad interrompere ogni rapporto con i suoi cari. Per una donna di un paese di un provincia di Catania è finito l’incubo grazie all’intervento dei carabinieri.

Nella mattina del 21 maggio una telefonata è giunta all’ufficio stalking, segnalando una situazione di potenziale pericolo in cui si trovava una donna. A chiamare gli agenti era stata la madre della vittima che aveva riferito di aver perso i contatti con la figlia che qualche mese prima era andata a convivere con un uomo a Catania, riferendo che la donna si trovava in pericolo essendo stata soggiogata psicologicamente dal suo convivente, fornendo agli investigatori le poche e scarne notizie in suo possesso.

Gli agenti operanti presso l’ufficio minori e vittime vulnerabili, hanno avviato una certosina indagine per individuare la località in cui potesse trovarsi la vittima, contestualmente contattando la vittima, sull’utenza telefonica in uso alla donna, si riusciva a comunicare con la stessa informandola che personale di polizia la stavano cercando per aiutarla.

Il fatto di aver sentito una voce femminile antica, ha sbloccato la donna, così come lei stessa ha poi raccontato negli uffici di polizia, incoraggiandola a liberarsi dal controllo ossessivo operato dal suo convivente facendola fuggire dall’appartamento, dove la coppia aveva trovato temporanea dimora, approfittando di una momentanea distrazione dell’uomo.

La donna, sempre in contatto telefonico con un’operatrice di polizia che la invitava a stare calma e a vincere la paura, una volta fuggita è stata rintracciata e messa in sicurezza. sono ancora in corso le indagini.