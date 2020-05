Catania: nascondevano la droga nella cuccia del cane, arrestati due fratelli

Agenti della polizia di Stato a Catania hanno arrestato i fratelli Mario e Fabio Salvatore Poidomani, 26 e 23 anni. I due germani dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e crack.

L’altro inconsapevole aiutante dei due fratelli è Totò, un Jack Russel di loro proprietà che veniva utilizzato come vedetta e anche custode della droga nascosta nei pressi della cuccia sulla pubblica via.

Totò, oltre a quella di vivere in un alloggio abusivo, ha avuto anche la sfortuna di appartenere a due persone che lo mantenevano in pessime condizioni, senza cibo e in un ambiente angusto. Questo è costato ai fratelli Poidomani una denuncia per invasione di terreni pubblici e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Totò però sapeva fare bene il suo lavoro. Gli agenti infatti nel corso del sevizio hanno visto ben due spacciatori avvicinarsi all’animale che, al cenno dei suoi padroni, gli permetteva di avvicinarsi senza abbaiare al tombino vicino alla cuccia utilizzato come deposito temporaneo della droga da prelevare o depositare.

Dopo aver avuto un quadro generale della situazione, gli agenti sono intervenuti bloccando tutti. I due spacciatori sono stati denunciati e una vedetta ha subìto la stessa sorte. Uno dei denunciati ha tentato di eludere il controllo degli agenti rifiutando di fornire le proprie generalità e dovrà anche rispondere di resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità a pubblico ufficiale.

Grazie all’intervento della squadra cinofili della polizia di Stato e con il contributo dei vigili del fuoco chiamati per l’ispezione del tombino-deposito, 62 dosi d cocaina e crack sequestrate insieme allo scooter utilizzato, senza patente, da uno degli spacciatori che lo aveva avuto in prestito da un altro pregiudicato (agli arresti domiciliari) al quale detto veicolo era stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale. Anche per lui è scattata la denuncia penale per omessa custodia¸oltre alle sanzioni previste dal codice della strada per guida senza patente a carico dello spacciatore che lo conduceva illegalmente.

Il cane, invece, è stato affidato a chi se ne prenderà maggiormente cura ed è stato tolto dalla cuccia abusiva dove viveva in precarie condizioni igienico sanitarie.