Santo Stefano di Camastra (Me): reati ambientali, due denunce

Due persone sono state denunciate a Santo Stefano di Camastra, nel messinese, per reati ambientali. Negli ultimi giorni il 46enne L.P.S. è stato denunciato per aver costruito una trappola per fauna selvatica, mente il 43enne I.F. è stato denunciato per gestione di discarica abusiva e trasporto rifiuti speciali senza autorizzazione.

Nel primo caso a procedere sono stati i carabinieri della stazione di Caronia, nel messinese, con la collaborazione dei militari del Nipaaf, nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dei carabinieri di Catania, che hanno avviato dei controlli nell’area protetta del parco dei Nebrodi, finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme che tutelano la flora e la fauna presenti.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno trovato una gabbia utilizzata come trappola per catturare la fauna selvatica che vive nel parco e le successive verifiche hanno permesso di accertare che il 46enne ad aver costruito e posizionato quella trappola.

L’uomo è stato denunciato alla procura della repubblica di Patti per deterioramento di habitat all’interno di sito protetto e a suo carico è stata elevata anche la sanzione amministrativa per la costruzione della trappola per fauna selvatica con il sequestro della trappola.

I.F., invece, è stato sottoposto a controllo mente usciva da un’area recintata nel centro del paese nebroideo di San Fratello. Il veicolo era carico di materiale ferroso e rifiuti speciali dei quali l’uomo, che non aveva alcuna autorizzazione al trattamento e al trasporto di rifiuti, non ha saputo indicare la destinazione.

L’ispezione dell’area recintata ha permesso ai carabinieri di accertare che il sito era stato adibito a discarica abusiva dove erano stati stoccati rifiuti di vario genere. Una parte dell’area veniva utilizzata per bruciare alcuni rifiuti. L’uomo, unico fruitore dell’area, è stato denunciato per gestione di discarica abusiva e trasporto di rifiuti speciali senza autorizzazione.

Il terreno, adibito a discarica abusiva, è stato sequestrato così come il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti.