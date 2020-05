Gela (Cl): rubano oggetti in oro ad un’amica, 2 donne denunciate

Subire un furto è sempre brutto, lo è ancora di più quando a rubare in casa tua sono due persone conosciute e ritenute amiche. È quello che è successo a Gela, nel nisseno, dove la polizia di Stato ha denunciato due donne per furto aggravato in concorso per aver rubato monili in oro del valore di 6 mila euro dalla casa di un’amica.

Gli agenti hanno scopeto che i preziosi rubati erano stati venduti a due compro oro. Denunciati per ricettazione anche i due titolari degli esercizi commerciali.

Gli agenti hanno denunciato le due donne per furto aggravato in concorso. La scorsa settimana i poliziotti erano intervenuti in un’abitazione del centro storico dove era stato denunciato il furto di vari oggetti in oro. Dal sopralluogo nell’appartamento non era emerso alcun segno di effrazione o manomissione della serratura della porta e delle finestre.

La vittima del furto, in sede di denuncia, ha avanzato dei sospetti nei confronti delle due amiche, assidue frequentatrici della sua casa.

Le indagini eseguite dagli agenti del commissariato presso i compro oro locali, hanno permesso di individuarne due che avevano acquistato monili in oro dalle due sospettate. Parte dell’oro è stato riconosciuto dalla vittima quale il proprio. Le due pseudo amiche hanno confessato il furto di oro dichiarando che avevano agito per necessità. Parte della refurtiva è stata recuperata, mente un’altra parte era già stata rivenduta. I titolari dei compro oro saranno anche sanzionati amministrativamente per violazioni delle procedure di acquisto dei preziosi.