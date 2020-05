Pedara (Ct): vede il cane antidroga e consegna la droga, arrestato

Appena ha visto il cane antidroga ha pensato bene di confessare e consegnare la marijuana in suo possesso. È successo a Pedara nel catanese dove i carabinieri hanno arrestato Antonino Boncaldo, 48 anni.

L’uomo più volte era stato notato in compagnia di giovani conosciuti per uso di droga e i militari lo conoscevano bene per i suoi trascorsi. Così hanno pensato bene di presentarsi alla sua porta in via Empedocle per una perquisizione.

La presenza del cane antidroga del nucleo cinofili di Nicolosi ha indotto l’uomo a collaborare e ha condotto gli agenti nella propria camera da letto dove ha estratto dall’armadio 400 grammi di marijuana e il materiale utile per il confezionamento della stessa nonché un bilancino di precisione. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.