Trecastagni (Ct): festeggiamento autonomo rischia di finire in tragedia, due denunce

Un festeggiamento autonomo e sconsiderato rischiava di finire in tragedia a Trecastagni, nel catanese. I carabinieri hanno denunciato due persone, uno di 31 e uno di 39 anni per omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente ed esplosioni pericolose.

La vicenda è imperniata sulle soppresse manifestazioni per i festeggiamenti che, tra il sacro e il profano, caratterizzano la sentita festa religiosa dei compatroni Santi Alfio, Filadelfo e Cirino. I due denuncianti domenica scorsa proprio in occasione della rituale ma necessariamente deserta celebrazione della festa, hanno pensato di far esplodere due grosse batterie di fuochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione, compromettendo soprattutto l’incolumità dei loro stessi concittadini.

Intorno alle 13.00 di domenica scorsa i primi botti sono stati uditi dal comandante della stazione di carabinieri che ha colto con le mani nel sacco il 31enne mentre era intento a regolare il traffico evitando alle auto di travolgere i fuochi pirotecnici che erano stati accesi anche in un’altra postazione.

I militari si sono attivati ascoltando “le voci del paese” e hanno anche individuato il 39enne che, sceso dal suo fuoristrada, ha acceso altri fuochi pirotecnici in via Teocrito, a circa 500 metri di distanza dall’altra postazione, allontanandosi poi di corsa, ma non riuscendo a far deviare tempestivamente dal suo percorso una sedicenne che, con il suo fratellino di 4 anni tra le braccia, stava andando proprio in quella direzione. Fortunatamente per la caduta della scarpetta del bambino la ragazza è stata costretta ad abbassarsi, scampando ai razzi della batteria.