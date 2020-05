Paternò (Ct): vendevano droga anche a minori, 2 arresti

Due persone sono state arrestate a Paternò, nel catanese, dai carabinieri per vendita di droga anche a minorenni. Le manette sono scattate ai polsi del 30enne Omar Francesco Borzì e del 20enne Giovanni Distefano, entrambi del posto, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due erano seguiti da tempo e i carabinieri erano decisi ad interrompere la loro attività di spacciatori e hanno teso loro una trappola.

L’occasione è stata la cessione di droga ad un sedicenne la scorsa notte in via Massa Carrara. I due si trovavano a bordo di una Opel Astra, hanno accolto a bordo il minore con l’intento di effettuare la cessione in movimento per ripararsi da eventuali “occhi indiscreti” ma questa volta non avevano fatto i conti con i militari che li hanno seguiti bloccando immediatamente il minorenne appena sceso dall’auto e perquisendo i presenti.

Dalle tasche del minorenne sono subito saltate fuori due dosi di marijuana mentre nell’auto è stata trovata un’ulteriore dose in un borsello insieme ad una banconota da 10 euro ritenuti provento dello spaccio. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.