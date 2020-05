Catania: maxi operazione di controllo a Librino

Un pluripregiudicato di 53 anni è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato a Librino, popoloso quartiere di Catania, nel corso di una maxi operazione di controllo, alla guida di un’auto senza assicurazione.

L’uomo, prima del controllo, si è disfatto anche di un involucro e poi è andato in escandescenza contro gli operatori invitando i residenti a scendere per strada per opporsi al controllo e alla relativa sanzione. In un’altra occasione, sempre lo stesso 53enne, aiutato nella fuga da un altro pregiudicato evaso dai domiciliari, aveva opposto una forte resistenza all’azione degli agenti, intenti a svolgere la quotidiana azione di contrasto all’attività di spaccio di droga e ad altre forme di illegalità.

In quel frangente una decina di pregiudicati e loro familiari erano scesi in strada urlando contro gli agenti, minacciandoli, aggredendoli fisicamente, tirando loro degli oggetti rischiando di ferirli anche gravemente. A seguito di quell’episodio e avendo evidenziato il possesso di armi e droga all’interno dello stabile i poliziotti hanno messo in essere una serie di attività straordinarie di controllo del territorio, anche a supporto della squadra mobile e dello stesso commissariato di Librino.

Questa mattina, circa 100 agenti della polizia tra squadra mobile, commissariato di Librino, volanti, Rpc, con reparto mobile e squadre cinofili, hanno cinturato l’area dei fabbricati in via del Villaggio zia Lisa II e hanno operato una serie di perquisizioni dirette alla ricerca di droga ed armi. L’operazione è stata seguita da un elicottero della polizia che sorvolava la zona.

Nel corso dell’attività è stato arrestato Agostino Pennisi, con precedenti per associazione mafiosa, rapina, evasione e porto abusivo di armi, in atto in affidamento in prova ai servizi sociali. Nella sua abitazione, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stata trovata una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, 4 proiettili e caricatore a riscontro della pericolosità delle persone oggetto delle perquisizioni. L’uomo è stato dunque arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina e denunciato per ricettazione.

Nel corso delle operazioni sono state denunciate anche 4 persone indagate a vario titolo per i reati di invasione di terreni pubblici, maltrattamenti e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Nello specifico, un cavallo e 18 uccellini tutti trovati rinchiusi in luoghi angusti e in pessime condizioni igieniche, sono stati sequestrati mentre gli uccellini sono stati rimessi in libertà.

Nel corso dell’imponente operazione, inoltre, sono state trovate e sequestrate numerose dosi di cocaina e marijuana a carico di ignoti. Sono state anche sequestrati 2 automobili e 2 ciclomotori privi di assicurazione e cinque persone sono state indagate per furto di energia elettrica. Infine, un soggetto è stato indagato per porto di arma bianca.

“Sappiano questi delinquenti – ha dichiarato il questore Mario Della Cioppa – che anche essi sono soggetti alla legge e devono rispettarla così come devono rispettare chi rappresenta lo Stato sul territorio. Chi aggredisce un poliziotto o un rappresentante delle forze dell’ordine impegnato in attività di tutela della collettività, aggredisce lo Stato e questo non può essere permesso. Questo genere di azioni non possono essere tollerate. Quella di oggi è la prima di una serie di operazioni straordinarie che la polizia di Stato farà in quella zona – conclude Della Cioppa – fino a riportare un sistema di legalità voluto anche dagli stessi cittadini onesti che abitano quel quartiere e nei confronti di quanti invece pensano di appropriarsi del territorio con attività illecite”.