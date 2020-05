Messina: prosegue il progetto “metropoli strategiche”

Un ciclo di seminari online è previsto dal 12 al 18 maggio. Appuntamenti organizzati dalla città metropolitana di Messina nell’ambito del progetto Anci “metropoli strategiche” rivolto ai comuni del territorio.

“Progettare per ripartire”è la risposta dell’ente alla situazione di incertezza e criticità che sta investendo i comuni, provocando pesanti ripercussioni economiche.

La città metropolitana di Messina, cogliendo le opportunità del progetto Anci metropoli strategiche intende costituire un ufficio Europa d’area vasta per consentire ai comuni di reperire nuove fonti di finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale.

Si parte con una serie di incontri multimediali con esperti dell’Anci pensati per i referenti per la progettazione europea dei comuni per far presentare, da subito, proposte progettuali concrete su bandi reali.

Gli incontri, articolati per gruppi di Comuni, prevedono una fase di formazione a cui seguirà una esercitazione pratica. Primo appuntamento martedì 12 maggio con il sindaco De Luca che rivolgerà i saluti istituzionali ai partecipanti. I lavori saranno poi introdotti dal segretario generale, Maria Angela Caponetti che coordina le molteplici articolazioni del progetto Metropoli strategiche.

I seminari verranno svolti dalle consulenti dell’Anci che svilupperanno la formazione sui temi: “la progettazione europea” a cura della dottoressa Matilde Ferrara, esperta in progettazione europea e su “le priorità territoriali e strategia di adattamento” a cura della dottoressa Nuccia Sottosanti, esperta in pianificazione strategica.

Il Calendario dei Webinar con i Comuni: