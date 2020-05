Caltanissetta: aveva 350 gr di marijuana in auto, denunciato

Un nisseno 48enne a Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo gli agenti hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’abitacolo del mezzo.

Gli agenti hanno denunciato l’uomo che aveva con sé 350 grammi di marijuana. Lunedì sera è stato fermato da un equipaggio della volante mentre transitava per piazza Trento.

Al momento del controllo gli agenti hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’abitacolo del mezzo e notato che il conducente manifestava una sintomatologia tipica da assunzione di droga, quale eccessiva loquacità, pupille dilatate, ansia e stato confusionale. Nel corso della perquisizione personale e del mezzo gli agenti hanno trovato sei buste di marijuana, tre all’interno della tasca del giubbotto dell’uomo e tre sotto la moquette del cofano dell’auto e un bilancino di precisione.

Dalla successiva perquisizione eseguita nell’abitazione del fermato, sono stati trovati altri 5 grammi di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata. In merito al possesso della marijuana, il 48enne ha riferito agli agenti di averla acquistata, in nero, presso un’attività che commercializza infiorescenze di cannabis in città, al momento chiusa.

Il 48enne è stato sottoposto ad esami clinici al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dai quali è risultato positivo all’uso di cannabinoidi. Oltre alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato denunciato anche per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e sanzionato per guida senza patente.

L’attività che ha commercializzato le infiorescenze di cannabis, nonostante la prevista attuale chiusura, sarà sanzionata amministrativamente con il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e sarà oggetto di sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.