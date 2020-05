Scordia (Ct): preso pusher con droga “climatizzata”

I Carabinieri della Stazione di Scordia, nella flagranza, hanno arrestato un 38enne del posto perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari avevano avuto notizia dell’acutizzarsi del problema della vendita di droga nel paese e, quindi, hanno drizzato le orecchie avviando una veloce attività infoinvestigativa che, ben presto li ha portati sulla strada giusta.

Nei pressi di un’abitazione di via Fonte i militari avevano infatti più volte constatato la strana presenza di giovani che, dopo brevi soste, si allontanavano a bordo dei loro veicoli, ragion per la quale, in tarda serata, hanno deciso di effettuare una perquisizione in quell’abitazione.

L’uomo, sin da subito, era visibilmente scosso per la sgradita visita dei carabinieri i quali, in breve tempo, hanno trovato 16 dosi di cocaina abilmente occultate all’interno di un mobile della stanza da letto e, addirittura, all’interno del motore esterno del climatizzatore.