Gela (Cl): sventato furto in un’abitazione del centro

È stato un poliziotto libero dal servizio ha sventato un furto in un’abitazione del centro storico di Gela, nel nisseno. Il giovane è stato trovato intento a staccare una grata di protezione da una finestra.

Il ventenne è stato denunciato e annovera svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio, porto abusivo di arma impropria e tentato furto aggravato. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di venerdì, ma sono stati resi noti soltanto oggi.

Quando l’agente ha intimato al giovane di desistere dall’intento criminoso, dopo aver risposto con aggressiva insolenza, si è dato a precipitosa fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Il fuggiasco è stato immediatamente rintracciato da una volta che si trovava in zona, nel frattempo allertata dalla sala operativa del commissariato. Il giovane è stato identificato e trovato in possesso di un grosso cacciavite e denunciato per possesso di arma impropria.