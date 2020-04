Messina: l’Avanti! riprende le pubblicazioni

Torna anche in Sicilia il giornale socialista Avanti! che riprende le pubblicazioni in occasione del primo maggio, data particolarmente simbolica per il movimento socialista mondiale. Il giornale era stato fondato nel 1896.

Il numero speciale per la festa dei lavoratori sarà distribuito anche in Sicilia. L’Avanti è diretto dall’ex ministro Claudio Martelli e conta sui contributi, tra gli altri, dei segretari nazionali di Uil e Cisl, Carmelo Barbagallo e Annamaria Furlan, degli ex ministri Francesco Forte, Carlo Calenda, Andrea Orlando, Valdo Spini, Claudio Signorile e Carmelo Conte, nonché di varie firme storiche del quotidiano socialista come Stefano Carluccio, Ugo Finetti, Luigi Covatta, Antonio Matasso, Pietro Caruso e il già sindaco di Milano Carlo Tognoli.

In tutta Italia si sono costituiti diversi gruppi locali dell’Avanti!, a cominciare da Palermo, Messina, Catania e Capo d’Orlando. L’obiettivo è quello di rilanciare in grande stile una storica testata che ha attraversato gran parte della storia del Paese.