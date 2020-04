Tremestieri Etneo (Ct): preso spacciatore catanese in trasferta

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia catanese di Gravina a Tremestieri Etneo, hanno arrestato il 21enne catanese Ivan Filippo Battiato per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I militari stavano transitando lungo la via Nizzeti quando hanno notato due giovani, uno dei due un pregiudicato di loro conoscenza, che sembravano essere nervosamente in attesa di qualcuno e hanno deciso di controllare a distanza le loro mosse. È stato notato l’arrivo di uno scooter Yamaha T-Max il cui guidatore, dopo aver controllato in maniera guardinga il luogo d’incontro, ha aperto la sella del veicolo effettuando un veloce scambio con uno dei due, ripartendo immediatamente in direzione di Catania.

Il giovane, però, con una manovra azzardata, ha schivato il militare che gli intimava di fermarsi ma che è riuscito ad annotare parte dei numeri della targa. Nel frattempo i due giovani sono stati fermati dai militari e uno dei due, in particolare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, confermando d’averla acquistata poco prima dal giovane a bordo dello scooter.

Le immediate ricerche hanno consentito di risalire all’identità del pusher e, a seguito di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato il motociclo utilizzato nonché il telefono cellulare dal quale hanno rilevato gli accordi telefonici intercorsi proprio con gli acquirenti trovati in possesso della cocaina. L’arresto è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.