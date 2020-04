Gela (Cl): nel suo negozio aveva troppe bombole di gas, denunciato

Nel suo negozio aveva un numero di bombole di gas superiore a quello consentito dal certificato di prevenzione incendi. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Gela hanno denunciato il commerciante.

Per mettere in sicurezza i locali e inventariare le bombole in esubero sono intervenuti i vigili del fuoco. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 64 bombole di gas.

Gli agenti del commissariato di Gela hanno denunciato il commerciante anche per detenzione di materiale infiammabile oltre il consentito. Nel corso dell’ispezione, inoltre, è stato accertato che il titolare, seppure in possesso di autorizzazione, all’interno del magazzino deteneva 64 bombole, di diverse misure, piene e semipiene, in più rispetto a quelle consentite. Per mettere in sicurezza i locali e inventariare le bombole in esubero, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le bombole di gas sono state sequestrate sono state affidate in custodia giudiziale ad un’altra ditta autorizzata al deposito.